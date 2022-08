Trump - FBI-Razzia in seinem Anwesen in Florida

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Mitarbeiter des FBI haben nach Angaben des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sein Haus im US-Bundesstaat Florida durchsucht.

"Nach der Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsbehörden war diese unangekündigte Razzia in meinem Haus weder notwendig noch angemessen", teilte Trump https://twitter.com/maggieNYT/status/1556775245981356034/photo/1 am Montag mit. Mar-a-Lago werde derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt. "Sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen." Trump machte keine Angaben zu den Hintergründen des FBI-Einsatzes in seinem Anwesen in Palm Beach.

Das US-Justizministerium hatte einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge im April eine Untersuchung eingeleitet, die sich mit Trumps Auslagerung offizieller Unterlagen seiner Amtszeit befasst. Die Untersuchung war eingeleitet worden, nachdem das Nationalarchiv im Februar den Kongress darüber informiert hatte, dass es etwa 15 Kisten mit Dokumenten des Weißen Hauses in Trumps Privatresidzenz sichergestellt hatte - einige enthielten als geheim eingestuftes Material. Trump hatte zuvor versucht, während der Untersuchungen zu der Erstürmung des Kapitols einige Dokumente unter Verschluss zu halten.

