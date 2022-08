Türkei schickt erneut Bohrschiff ins Mittelmeer

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei will am Dienstag erneut ein Gas-Bohrschiff ins Mittelmeer schicken. Das Schiff werde planmäßig von Präsident Recep Tayyip Erdogan losgeschickt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Türkische Erdgaserkundungen beobachtet vor allem der Nachbar Griechenland ganz genau.

2020 gerieten die beiden Länder an den Rande einer militärischen Auseinandersetzung. Hinter dem Konflikt stehen territoriale Uneinigkeiten: Griechenland bezichtigte die Türkei damals, vor griechischen Inseln illegal Vorkommen zu erkunden. Die Regierung in Ankara vertrat den Standpunkt, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehörten. Die bilateralen Beziehungen befinden sich derzeit erneut an einem Tiefpunkt.

Ob das Schiff tatsächlich in umstrittene Gewässer fährt, ist unklar. Energieminister Fatih Dönmez twitterte am Wochenende, das Schiff zähle die Tage, bis es ins tiefe Mittelmeer aufbrechen könne. Erdogan sagte zudem am Montag, man werde keine Handlungen in den Hoheitsgebieten der Türkei zulassen, die sich gegen das Land richtete. Die Abdülhamid Han ist laut Anadolu eines von vier türkischen Bohrschiffen./apo/DP/jha