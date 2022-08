US-Anleihen mit Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,30 Prozent auf 119,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,797 Prozent.

An den Finanzmärkten richtet sich der Fokus der Anleger zunehmend auf neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch erwartet werden. Die hohe US-Inflation ist der Grund für den schnellen Anstieg der Leitzinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Die Preisdaten könnten Rückschlüsse auf das Tempo weiterer Zinsschritte durch die US-Notenbank erlauben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen sorgt auch bei den Renditen für Staatsanleihen für Auftrieb.

Konjunkturdaten vom Tage blieben beim Handel mit US-Anleihen hingegen ohne Folgen für die Kursentwicklung. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass sich der Rückgang der Produktivität der US-Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresbeginn abgeschwächt hatte. Die Entwicklung war am Markt erwartet worden./jkr/jsl/jha/ajx/he