WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. August

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (09.30 h Call) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:05 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen 07:05 DEU: Leoni, Q2-Zahlen 07:15 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 AUT: Wienerberger, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 08:00 DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q2-Zahlen AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen DNK: Vestas, Q2-Zahlen USA: Sonos, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/22 07:00 FIN: Industrieproduktion 06/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen, 05/22 + Trendindikator für Juli 2022 10:00 AUT: Industrieproduktion 06/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 06/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 30 Jahre, Volumen 1,5 Mrd EUR 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Realeinkommen 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/22 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 11.00 h Pressecall) 07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Synlab, Q2-Zahlen (Pressecall 9.00 h) 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen (10.00 h Pressecall, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pressecall, 9.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:20 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: New Work, Q2-Zahlen 07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert) 07:45 DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen 07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q2-Zahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:30 DEU: Helma Eigenbau, Halbjahreszahlen 08:45 DEU: Metro, Call zu den Q3-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biotest, Halbjahreszahlen DEU: Berentzen Gruppe, Halbjahreszahlen CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 06/22 08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/22 10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 14:30 USA: Erzeugerpreise 07/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk der Zentralgenossenschaft Raiffeisen zur Getreideernte, Karlsruhe GBR: Sechster Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Cheltenham HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Flutter, Halbjahreszahlen 08:15 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/22 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/22 08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 06/22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/22 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweiz EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:15 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22 14:30 USA: Empire State Index 08/22 16:00 USA: NAHB-Index 08/22 HINWEIS ITA / KOR: Feiertage, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 AUS: BHP Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update 07:50 DEU: Home24, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Nexus, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22 15:15 USA: Industrieproduktion 07/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Sommerpressegespräch von Deutschlands größtem Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe (auch online) u.a. mit OGE-Chef Jörg Bergmann, Essen ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt 22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen CHE: Tecan, Halbjahreszahlen DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen USA: Analog Devices, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22 08:00 DEU: Auftragsbestand Vearbeitendes Gewerbe 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22 08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22 16:00 USA: Lagerbestände 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22 16:00 USA: Frühindikator 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden 09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22 10:00 POL: Industrieproduktion 07/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22 EUR: Moody's RatingergebnisIsland, Zypern EUR: S&P Ratingergebnis Estland EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei, Estland SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Cum-Ex-Steuergeldaffäre", Hamburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/22 14:30 USA: CFNA-Index 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen USA: Medtronic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 07/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) -------------------------------------------------------------------------------------

