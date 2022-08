Gold - Eine Gratwanderung mit Vorteilen für die Bullen

Seit dem Hoch von Anfang März bei 2.070 USD befindet sich der Goldpreis auf dem Rückzug. Mit dem Julitief (1.680 USD) hat das Edelmetall dabei die Jahrestiefs von 2021 punktgenau bestätigt. Charttechnisch war der „Dreh“ auf dieser Basis extrem wichtig, denn damit konnte die Komplettierung des drohenden Doppeltops verhindert werden (siehe Chart). Unter Risikogesichtspunkten kann die Bedeutung dieser Bastion gar nicht überschätzt werden. Mit anderen Worten: Die Marke von 1.680 USD ist als strategischer Stop-Loss prädestiniert. Dank der Erholung der letzten Wochen kann die eingangs beschriebene Korrektur letztlich als Pullback an die obere Begrenzung eines alten Flaggenmusters bzw. an die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.749 USD) interpretiert werden. Per Saldo hat der Goldpreis sich also dort stabilisiert, wo er sich aus chattechnischer Sicht stabilisieren musste. Ein Anstieg über das Juli-Hoch (1.814 USD) dürfte dem Edelmetall dabei eine nachhaltige Erholungsperspektive eröffnen, zumal sich der Goldpreis bis Ende des Jahres in einer saisonal sehr günstigen Phase befindet. Das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD definiert im Erfolgsfall ein weiteres Anlaufziel.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

