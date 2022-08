Heidelberger Druck: Rückkehr in die Gewinnzone - Aktie reagiert euphorisch

Nach dem heute Morgen veröffentlichten Quartalsbericht setzt sich die Aktie am Vormittag mit einem Zugewinn von 12 Prozent an die Spitze im SDAX.

Die im SDAX gelistete Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG war am gestrigen Dienstag mit Abgaben von circa 7 Prozent größter Tagesverlierer im Nebenwertesegment SDAX. Heute geht es in die andere Richtung: Nach den Quartalszahlen legt die Aktie am Vormittag zeitweise über 12 Prozent zu.

Umsatz deutlich gesteigert - Rückkehr in Gewinnzone

Das Unternehmen konnte im 1. Quartal einen Umsatz von 530 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 5 Mio. EUR vermelden. Damit lag man sowohl beim Umsatz (Vorjahr 441 Mio. EUR) als auch beim Gewinn (-14 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahresvergleichswert.

Die Aktie probiert sich nach den Zahlen am Vormittag an einem Ausbruch über den viel beachteten EMA50 im Tageschart bei aktuell 1,571 EUR. Gelingt dieser per Tagesschluss, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle hätte das Papier aus charttechnischer Sicht Luft auf der Oberseite bis in den Bereich um 1,90-2,00 EUR.