Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gesunken. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,71 Prozent auf 156,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,97 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.

Die Anleihekurse gerieten am Nachmittag merklich unter Druck. Händler verwiesen auf ein geringeres Handelsvolumen, das zu einer höheren Volatilität geführt habe. Ein offenbar merklich nachlassender Inflationsdruck in den USA belastete die Anleihen nicht. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Erzeugerpreisen bestätigten das Bild einer schwächeren Preisdynamik in den USA. Der Anstieg der Jahresrate der Erzeugerpreise schwächte sich im Juli stärker als erwartet ab.

Charts zu den Werten im Artikel Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, sogar um 0,5 Prozent. Dies ist der erste Rückgang seit April 2020 - also zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Bereits am Mittwoch war die Inflationsrate für Juli stärker als erwartet gefallen. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe deuten unterdessen auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hin./jsl/he