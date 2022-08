Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,07 Prozent auf 156,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,88 Prozent.

Die Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt am Frankfurter Aktienmarkt dämpfte am Morgen die Nachfrage nach den vergleichsweise sicheren deutschen Bundesanleihen. Ein zuletzt unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA und gedämpfte Erwartungen an künftige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hätten riskantere Anlagen am Morgen gestützt, hieß es in einem Kommentar von Anleiheexperten der Dekabank.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten aus den USA im Fokus der Anleger. Am Nachmittag werden erneut Daten zur Preisentwicklung erwartet. Auf dem Programm steht die Entwicklung der Erzeugerpreise, also der Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen. Diese Kennzahl liefert auch Hinweise auf die künftige allgemeine Preisentwicklung in den USA.

Außerdem werden am Nachmittag wöchentliche Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA veröffentlicht. "Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht werden die wöchentlichen Neuanmeldungen zur Arbeitslosenversicherung stärker als normal im Fokus stehen", hieß es weiter im Morgenkommentar der Dekabank./jkr/mis