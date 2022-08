DGAP-News: FUNDament Total Return knackt 100-Millionen-Euro-Marke

Emittent / Herausgeber: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds

Enorme Mittelzuflüsse besonders in Privatanleger-Tranche bestätigen hohes Investoreninteresse Luxemburg, 11.08.2022. Der flexible Mischfonds FUNDament Total Return überzeugt in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Performance bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Maximum Drawdown (maximaler Wertverlust). Ralph Blum und Elmar Baur setzen auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen. Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungsfälle oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sowie Edelmetalle als Beimischung runden das Portfolio ab. Gleichzeitig wird ein erheblicher Teil des Marktrisikos rollierend abgesichert. Nun folgte der nächste Meilenstein für das Top-Mischfonds-Duo. Anfang August überstieg das Fondsvolumen erstmalig die Marke von 100 Mio. Euro. Mit einer attraktiven Wertentwicklung, geringer Volatilität sowie niedrigem Maximum Drawdown liegen die Gründe für das unverändert hohe Interesse der Anleger in diesem herausfordernden, von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld klar auf der Hand. Von Anfang an legt das Team den allergrößten Wert auf ausgezeichnete Einzeltitel. Dabei kommen Blum und Baur ihre weitreichenden Erfahrungen und Kompetenzen im kaufmännischen Bereich zu Gute: Sie können Manager von potentiellen Zielunternehmen genauestens evaluieren und ihrer qualitativen Analyse damit einen echten Mehrwert verleihen. Bereits die Ereignisse rund um COVID-19 haben gezeigt, dass dieser Mehrwert nicht nur in der Theorie besteht. Aufgrund seiner ausgefeilten Strategie hat der Fonds diesen Stresstest bravourös gemeistert und im Krisenjahr 2020 eine Performance von rund 35 Prozent erzielt. Mit der sich schrittweise abzeichnenden Rückkehr zur Normalität verabschiedeten sich Blum und Baur von den sogenannten Stay-at-Home-Aktien und richteten den Fonds bereits im Frühjahr 2021 auf ein nachhaltig inflationäres Umfeld aus. Aufgrund von Unterinvestitionen insbesondere im Bereich Energie, demographischer Entwicklungen sowie Entscheidungen der öffentlichen Hand geht das Duo von einem ausgedehnten Zeitraum zunehmender Knappheiten aus. Im Gegensatz zur Consensus-Meinung, welche auch in einem inflationären Umfeld an den tradierten Verhaltensmustern festhält und auf Technologieunternehmen setzt, investiert der Fonds in diesem Umfeld vermehrt in Preisnehmer, deren Güter bzw. Dienstleistungen knapp sind. Aktuell gehören Energie- und Schifffahrt Aktien zu den Top-Positionen im Portfolio, das seit Jahresbeginn mit rund 16 Prozent im Plus liegt. An der Spitze wird es einsam Auch auf der Informationsplattform fondsweb.com liegt das Portfolio innerhalb seiner Kategorie weiterhin mit deutlichem Abstand vorne. Hierbei glänzt die Anlagestrategie aber nicht nur mit zweistelligen Renditen im aktuellen Kalenderjahr, sondern auch durch ein vergleichsweises geringes Risiko. Dieses schlägt sich in einer besonders hohen Sharpe Ratio nieder, die die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko darstellt. Während der Betrachtungszeiträume 1 und 3 Jahre weist der Fonds die höchste Sharpe Ratio innerhalb der Vergleichsgruppe vor und landet damit auf Platz 1 der Rangliste (fondsweb.com, 10.08.2022). Ein Qualitätsmerkmal, das den FUNDament Total Return deutlich von anderen Strategien abhebt. Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben. Allgemeine Informationen zum FUNDament – Total Return Fondskategorie: Mischfonds Mindestkapitalbeteiligungsquote: 25 % Geschäftsjahresende: 30.11. Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A. Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Anteilklasse I ISIN / WKN: DE000A2H8901 / A2H890 Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 15.02.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: 250.000 EUR Anteilklasse P ISIN / WKN: DE000A2H5YB2 / A2H5YB Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.01.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: bis zu 5 % Mindestzeichnungsbetrag: keiner FUNDament Capital GmbH Das Team von FUNDament Capital vereint vielfältige Kompetenzen aus den Bereichen Portfoliomanagement, Restrukturierung und operativer Erfahrung. Die beiden Partner Elmar Baur und Ralph Blum bringen gemeinsam mehr als 35 Jahre Erfahrung mit sich und profitieren neben ihrer Expertise für den Kapitalmarkt von ihrem Fachwissen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Axxion – die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu 200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral administriert. Axxion S.A. – 15, rue de Flaxweiler – 6776 Grevenmacher – Luxemburg – Tel: +352 769494 605 Kontakt bei Rückfragen: Alexander Schwarz Axxion S.A. Telefon: 00352/ 76 94 94 605 E-Mail: marketing@axxion.lu

