dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSGEWINNE - Die Hoffnung auf nachhaltig abnehmenden Inflationsdruck in den USA wirkt am Donnerstag auch in Europa nach: Der Broker IG taxiert den Dax zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start gut ein halbes Prozent höher auf 13 780 Punkte. Damit nähert sich er sich dem Hoch seit Mitte Juni bei 13 792 Punkten aus der Vorwoche. Der US-Leitindex war mit einem Freudensprung über die exponentielle 200-Tage-Linie am Vorabend bereits auf das Niveau von Anfang Mai voran gelaufen. Im Juli hatte sich die US-Inflation deutlich stärker von ihrem Höchststand seit über 40 Jahren entfernt als erwartet. Nach dieser Nachricht am Mittwochnachmittag stieg die Risikofreude der Anleger deutlich und ließ auch am Morgen in Asien nicht nach.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf den deutlich abgeschwächten Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,63 Prozent auf 33 309,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,13 Prozent auf 4210,24 Zähler. Einen noch stärkeren Zuwachs von 2,85 Prozent auf 13 378,32 Punkte verbuchte der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 , der sich seit seinem Juni-Tief nun bereits wieder um mehr als 20 Prozent erholt hat.

ASIEN: - FEST - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag von der freuntlichen Verfassung der US-Aktienmärkte profitiert. Die Abschwächung der Inflation in den USA wirkte auch in Asien auf die Stimmung der Anleger positiv. In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertags allerdings. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte um 1,5 Prozent.

DAX 13700,93 +1,23% XDAX 13727,51 +1,44% EuroSTOXX 50 3749,35 +0,91% Stoxx50 3657,09 +0,16% DJIA 33309,51 +1,63% S&P 500 4210,24 +2,13% NASDAQ 100 13378,32 +2,85%

Bund-Future 156,47 -0,07%

Euro/USD 1,02787 -0,20% USD/Yen 133,1810 +0,21% Euro/Yen 136,8740 -0,02%

Brent 97,09 -0,31 USD WTI 91,60 -0,33 USD

