HelloFresh-Aktie: Kurzes DAX-Intermezzo?

Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) deutet sich womöglich ein Abschied an. Erste Medien berichten, dass die kommende vierteljährliche Indexüberprüfung im DAX zu einem unglücklichen Ende führen könnte. Oder zu einem Abschied auf Zeit. Dadurch, dass der Börsenwert dieses E-Commerce-Akteurs jedoch so stark eingebrochen ist, könnte wieder die zweite deutsche Börsenliga winken.

Es wäre ein Abschied nach lediglich einem Jahr Indexmitgliedschaft. Man möchte fast aberwitzig sagen, dass es sich um einen bewegenden Zeitraum handelte. Seit der Mitgliedschaft im DAX ist die HelloFresh-Aktie schließlich nicht gerade erfolgreich gewesen.

Aber blicken wir heute auf eine andere Frage. Nämlich die, was es bedeuten würde, wenn der E-Commerce-Akteur aus unserem heimischen Leitindex die Segel streichen müsste. Operativ natürlich nicht allzu viel. Aber die Reputation ist manchmal das, was eben auch mitentscheidet.

HelloFresh-Aktie: Aus im DAX?

Im September dürfte die Indexkommission eine Entscheidung treffen, wie der DAX zukünftig aufgestellt sein soll. Beziehungsweise auch, ob die HelloFresh-Aktie dann noch eine Rolle in unserem heimischen Leitindex spielt, der inzwischen 40 große Werte umfasst.

Durch diese Indexanpassung ist HelloFresh überhaupt in die erste deutsche Börsenliga gekommen. Sollte es passieren, dass der E-Commerce-Akteur nach einem Jahr die Zelte abbrechen müsste, so wäre das mit einem Image-Schaden verbunden. Aber auch mit einem für Wachstumsaktien im Allgemeinen. Peers wie Zalando, das ebenfalls im E-Commerce vertreten ist, und zuletzt Wirecard endeten oder performen aktuell in unserem heimischen Leitindex ebenfalls unrühmlich. Wobei es definitiv verkehrt ist, HelloFresh und Zalando in einem Atemzug mit Wirecard zu nennen. Die Causa ist aufgrund des milliardenschweren Betrugsfalls schließlich doch anders gewesen.

In aller Kürze wäre die Quintessenz bei der HelloFresh-Aktie, dass Indexfonds die Anpassung übernehmen müssten. Eine Fortsetzung der Korrektur wäre dadurch möglich.

Keine operativen Folgen

Investoren und Interessierte bei der HelloFresh-Aktie dürfen jedoch nicht vergessen, dass diese Neuigkeiten keinerlei oder kaum operative Folgen hätten. Die Wachstumsgeschichte ist in sich soweit intakt. Wie intakt, das zeigt der Blick auf die zuletzt verkündeten unternehmensorientierten Neuigkeiten.

Zwar hat das Management das Umsatzwachstumsziel für das laufende Jahr auf eine Spanne zwischen 18 und 23 % reduziert. Der springende Punkt ist jedoch: Trotz der Unsicherheiten, trotz Inflation und anderer erschwerender Rahmenbedingungen soll es ein zweistelliges prozentuales Wachstum geben. Für mich ist das weiterhin ein Hit, andere Peers können da nicht mithalten.

Insofern ist die HelloFresh-Aktie solide in Form. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 4,7 Mrd. Euro mag der Börsenwert vielleicht nicht mehr für den DAX reichen. Ein Umsatz von 1.957 Mio. Euro für das zweite Vierteljahr zeigt jedoch, dass eine mögliche Investitionsthese intakt ist und sogar wächst. Für mich ist das deutlich relevanter als die Frage, in welchem Index diese Aktie gelistet ist. Sollte es aufgrund einer Indexentscheidung jedoch zur Volatilität kommen, so wäre dieser Dip einer, den ich mir näher ansehe.

Der Artikel HelloFresh-Aktie: Kurzes DAX-Intermezzo? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022