Meta Platforms – Gute Zeiten sind vorbei

Meta Platforms (ehemals Facebook) hat erstmals einen Erlösrückgang in seiner Konzerngeschichte gemeldet, trotzdem versucht sich die Aktie weiterhin an einem markanten Support aus 2020 an einer Stabilisierung im laufenden Abwärtstrend. Dabei bietet der laufende Bodenbildungsprozess durchaus attraktive Einstiegschancen, nachdem sich der Wert des Papiers seit den Rekordständen mehr als halbiert hat .