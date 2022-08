Ballard Power Systems - Für die Watchlist!

Mit dieser Überschrift lässt sich die charttechnische Ausgangslage der Ballard Power-Aktie derzeit absolut treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Seit Februar 2021 und dem damals erreichten Hoch bei gut 42 USD durchlief der Titel eine scharfe Korrekturphase. Erst bei knapp 6 USD fand das Papier einen Boden, sodass die Kursentwicklung seit Mai eine klassische Stabilisierung darstellt. Als „i-Tüpfelchen“ fehlt allerdings noch eine entscheidende Weichenstellung: Gemeint ist der Sprung über den Abwärtstrend der letzten 18 Monate bzw. den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 9,14/9,56 USD; siehe Chart). Im Verlauf des RSI liegt der Bruch des äquivalenten Baissetrends bereits vor und auch der trendfolgende MACD konnte zuletzt ein positives Schnittmuster liefern. Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, stecken die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13 USD die nächste wirklich wichtige Widerstandszone ab. Dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit dem 2006er-Hoch (13,14 USD). Per Saldo befindet sich die Ballard-Power-Aktie derzeit an einer absolut neuralgischen Schlüsselzone, an der sich das „wohl und wehe“ der nächsten Wochen entscheiden dürfte!

Ballard Power Systems (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ballard Power Systems

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

