Bayer – Startet die Aufholjagd?

Die Aktie des Pharmakoznzerns Bayer lief in diesem Jahr lange Zeit besser als der Gesamtmarkt, seit Juni hat die Stimmung aber gedreht. In dieser Woche fiel die Aktie auf ein neues Mehrmonatstief. Doch es gibt Hoffnung.

Denn ein Schiedsgericht hat entschieden, dass Bayer im Zuge des Verkaufs seines Geschäfts mit Saatgut- und Unkrautvernichtungsmitteln in den Jahren 2017 und 2018 keinen Schadenersatz an den Käufer BASF zahlen muss. BASF hatte 2019 eine Klage eingereicht. Angeblich seien bestimmte Kostenpositionen nicht ausreichend offengelegt und auch den veräußerten Geschäftsbereichen nicht angemessen zugerechnet worden. Die Klage wies das Schiedsgericht nun ab. Bayer hatte Analysten zufolge rund 1,5 Mrd. EUR an Eventualverbindlichkeiten für den Fall berücksichtigt. Diese dürften nun entfallen. Die Bayer-Aktie ist heute mit weitem Abstand der Gewinner im DAX.

Chart: Bayer

Widerstandsmarken: 57,73/59,36/61,92/67,99 EUR

Unterstützungsmarke: 51,36/48,67/43,90 EUR

Aus charttechnischer Sicht war die Aufholjagd der Bullen zum Wochenschluss auch dringend notwendig. Denn dadurch nimmt die Wochenkerze des DAX-Titels eine bullische Form an. Das positive Reversal könnte den Wert auch in den kommenden Tagen antreiben. Eine wichtige Widerstandszone befindet sich zwischen 57,73 und 59,36 EUR. Erst darüber besteht wieder deutlicheres Potenzial.

Wird das Wochentief bei 51,36 EUR dagegen schnell wieder unterboten, müssten sich die Anleger auf weitere Abgaben in Richtung 48,67 EUR einstellen. Darunter dürfte der Wert bis auf 43,90 EUR fallen.

Bayer in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.05.2020 – 12.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Bayer in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017 – 12.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag Finaler Bewertungstag Bemerkung Bayer Bonus-Cap Zertifikat HB1415 59,75 EUR 65,00 EUR 16.12.2022 Barriere 42,50 EUR Bayer Bonus-Cap Zertifikat HB32VC 60,52 EUR 80,00 EUR 16.06.2023 Barriere 45,00 EUR

HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.08.2022; 14:44 Uhr

