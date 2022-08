Dax kommt zum Handelsstart kaum vom Fleck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex notierte knapp über seinem Vortagesschluss von 13.694 Zählern. Die Euphorie über die sinkende Inflationsrate in den USA habe etwas abgenommen, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Anlegerinnen und Anleger werden wieder skeptischer." Der nachlassende Preisdruck in den USA hatte an den Börsen Spekulationen geschürt, die US-Notenbank Fed könnte das Tempo bei den Zinserhöhungen etwas drosseln.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Werbung

Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank Fed erhofften sich die Anleger von den im Tagesverlauf erwarteten Konjunkturdaten aus den USA. Neben den Importpreisen steht unter anderem auch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf dem Programm.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten Daimler Truck mit einem Plus von zwei Prozent. Im MDax griffen die Investoren bei Freenet zu. Der Mobilfunkanbieter hebt nach einer Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr seine Prognose für 2022 an. Die Aktien legten knapp zwei Prozent zu.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)