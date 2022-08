Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind nach ihren deutlichen Vortagsverlusten etwas weiter abgerutscht. Am Freitagvormittag gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zuletzt um 0,05 Prozent auf 155,35 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,99 Prozent.

Am Anleihenmarkt hat sich der Zinsauftrieb zuletzt wieder etwas verstärkt, obwohl der Preisdruck in den USA jüngsten Daten zufolge ein wenig nachgelassen hat. Allerdings haben Vertreter der US-Notenbank ihre Entschlossenheit demonstriert, weiter mit Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung vorgehen zu wollen.

Charts zu den Werten im Artikel Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Für Aufmerksamkeit sorgte zum Wohnschluss, dass die Wirtschaft Großbritanniens im zweiten Quartal leicht schrumpfte. Dies könnte laut den Analysten der DZ Bank der Auftakt in eine längere rezessive Phase sein, welche von der Bank of England in der vergangenen Woche prognostiziert worden sei.

Am Nachmittag steht das von der Universität Michigan erhobene US-Konsumklima für August auf der Agenda. Die DZ Bank erwartet den entsprechenden Index wenig verändert, knapp über der Expansionsschwelle. Aus Verbrauchersicht stehe der weiter hohen Inflation die gute Lage am Arbeitsmarkt gegenüber./la/jha/