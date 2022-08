FRESENIUS MEDICAL CARE - Nur eine kurzfristige Erholung

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 37,220 € (XETRA)

Die Aktie von Fresenius Medical Care markierte am 01. Februar 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 93,84 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Nach einem Erholungshoch bei 63,66 EUR vom 21. April 2022 nahm diese Abwärtsbewegung noch einmal massiv Fahrt auf.

Am 28. Juli riss der Wert ein großes Abwärtsgap zwischen 43,75 EUR und 40,55 EUR. Anschließend durchbrach er die wichtige Unterstützungszone zwischen 39,30 EUR und 38,83 EUR. Nach einem Tief bei 35,08 EUR setzte eine kleine Erholung ein, die noch immer läuft.

Neue Shortchancen in Kürze

Die laufende Erholung kann noch etwas andauern. Im Idealfall steigt der Wert an die alte Unterstützungszone zwischen 38,83 und 39,30 EUR an. Anschließend könnte es zu neuen Tiefs und einer Abwärtsbewegung in Richtung 25,51-25,00 EUR kommen.

Ein Ausbruch über 39,30 EUR würde das Chartbild im kurzfristigen Rahmen etwas aufhellen. Eine Erholung gen 43,43-43,75 EUR wäre dann möglich. Aber auch damit wäre die langfristige Abwärtsbewegung intakt.

Fazit: Das mittelfristige Chartbild macht einen klar bärischen Eindruck. Ein Boden ist bisher nicht ansatzweise in Sicht. Vielmehr könnte die langfristige Abwärtsbewegung in den nächsten Wochen weitergehen.

Zusätzlich lesenswert:

ILLUMINA - Biotech-Aktie nach Zahlen massiv unter Druck

AUMANN – Batterieaufträge sorgen für neue Energie

RIVIAN - Milliardenverlust und Prognoseanpassung

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community. Jetzt abonnieren!

Fresenius Medical Care

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)