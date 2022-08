Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ernährung/Kinder

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ernährung/Kinder:

"Am Freitag ist "Kinder-Überzuckerungstag", der berechnet, ab wann das durchschnittliche Kind in Deutschland die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Menge an Zucker konsumiert hat. Das ist nicht nur deswegen bitter, weil Weihnachten noch über vier Monate entfernt ist. Aber was tun? An Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel soll es in Zukunft bei Sendungen für unter 14-Jährige nicht mehr geben, hat sich die Ampel-Regierung vorgenommen. Passiert ist bisher in dieser Richtung nichts. Das ist überaus bedauerlich, weil Werbung bei den Kleinen besonders gut wirkt, ihnen fehlt noch die Impulskontrolle."/yyzz/DP/he