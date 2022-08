Scholz hofft auf eher niedrige Gasumlage

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Potsdam (Reuters) - Kanzler Olaf Scholz hofft darauf, dass die beschlossene Gasumlage nicht zu hoch ausfallen wird.

"Mein Wunsch ist natürlich, dass diese nicht sehr hoch ist", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch der Stadtwerke Potsdam. Scholz betonte aber, dass dies ein "zunächst technischer Vorgang" sei, bei dem die Umlage nach klaren gesetzlichen Vorgaben ausgerechnet werde. Er hoffe, dass ein Ergebnis zustande komme, das für alle als eine bewältigbare Aufgabe erscheine. Er verfolge die Berechnung, die bis spätestens Sonntagnacht abgeschlossen werden soll, sehr intensiv, fügte Scholz hinzu.

Die Umlage soll in Schieflage geratene Gas-Importeure stabilisieren. Sie greift ab dem 1. Oktober und endet am 1. April 2024. Die genaue Höhe soll nächsten Montag veröffentlicht werden und zwischen 1,5 und fünf Cent je Kilowattstunde liegen. Durch die Umlage sollen 90 Prozent der momentanen Extra-Kosten der Importeure, die aus ausbleibenden russischen Lieferungen resultieren, an alle Kunden weitergegeben werden, und zwar mit dem gleichen Betrag pro Kilowattstunde für jeden.

