TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Flutter, Halbjahreszahlen 08:15 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (detailliert) 09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/22 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/22 08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 06/22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 06/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/22 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweiz EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Leif Erik Sander von der Charité zur aktuellen Lage 14:00 DEU: Verkündungstermin im Markenrechtsstreit zwischen Lego und einem Paderborner Spielwarenhändler. Großer Streit um kleine Lego-Figuren. Der weltbekannte Spielwarenhersteller will einem Paderborner Spielwarenhändler den Verkauf von bestimmten Konkurrenzprodukten gerichtlich verbieten lassen. Lego sieht in dem Verkauf der Produkte einen Verstoß gegen das Markenrecht.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi