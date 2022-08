1291 Die Schweizer Anlagestiftung lanciert erfolgreich neue Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz»

1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Sonstiges

Kapitalzusagen von CHF 55.7 Millionen für die neu lancierte Anlagegruppe

Breite Investorenbasis mit mehr als 10 Pensionskassen und weiteren Einrichtungen der 2. Säule, die sich an der neuen Anlagegruppe beteiligen

Attraktives, nachhaltiges Startportfolio mit zwei Neubau-/Entwicklungsprojekten und erwartetem Anlagewert von rund CHF 175 Mio. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291 Anlagestiftung») hat im Juli 2022 ihre neue Immobilienanlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» lanciert und in der ersten Zeichnungsperiode von mehr als 10 Anlegern Kapitalzusagen in Höhe von CHF 55.7 Mio. erhalten. Der Fokus der neuen Anlagegruppe liegt auf Investitionen in Neubauprojekte in der ganzen Schweiz, insbesondere in mittleren und grossen Schweizer Zentren sowie deren Agglomerationen. Mit einer «Develop-and-Hold»-Investitionsstrategie wird ein langfristiges, nachhaltiges Bestandesportfolio mit einem Anteil von mindestens 60% aus Wohnnutzung aufgebaut. Alle Investitionsentscheide unterliegen hohen Anforderungen bezüglich ökologischen, sozialen sowie ethischen Kriterien, sodass alle Portfolioimmobilien höchste Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und die 1291 Anlagestiftung damit einen aktiven Beitrag zur Reduktion von klimaschädlichen CO2-Emissionen leistet. Das Startportfolio der neuen Anlagegruppe besteht aus zwei attraktiven und nachhaltigen Neubau- und Entwicklungsprojekten in Effretikon/ZH und Wil/SG mit einem erwarteten Anlagewert von rund CHF 175 Mio. Weitere Details zur neuen Anlagegruppe sind im Prospekt enthalten. Dieser ist verfügbar unter:

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Ansprüche der Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung sollten ausschliesslich aufgrund der relevanten Prospekte der Anlagegruppen erfolgen, die kostenlos bei der Anlagestiftung bezogen werden können. Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

