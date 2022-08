DAX hängt an 13.800, Sartorius 50% vom Tief entfernt, HelloFresh nach Zahlen, Bed Bath & Beyond

Der DAX hat den Schwung vom Freitag erst einmal in der Vorbörse behalten, aber ihn dann gedreht. Die 13.800 scheinen weiter eine schwere Hürde zu sein. Von daher schwankt der Kurs heute Mittag auch weiter in diesem Bereich.

Andreas Bernstein zeigt im Guidants Desktop der LS-X die nächste Unterstützung auf, sollte der Index hier weiter an Boden verlieren. Immerhin sind wir seit dem letzten Tief im Juli um 1.400 Punkte gestiegen und sehen eine Konsolidierung daher nicht als kritisch, sondern als normale Marktreaktion an.

Aus dem Aktienbereich bewerten wir zunächst die Quartalszahlen von HelloFresh. Der Kochboxenhersteller sieht sich für das Gesamtjahr auf Kurs und möchte perspektivisch auch die 10-Milliarden-Umsatz-Marke erreichen. Kann dies mit der Expansion nach Amerika gelingen?

Zweiter Wert im Fokus ist Sartorius. Nach dem Zukauf in England kann dieser Effekt noch in diesem Jahr Umsatz und ein positives Ebitda zum Konzernergebnis beisteuern. Die Aktie hat seit dem Tief vor wenigen Wochen bereits 50 Prozent zulegen können. Was gab es im Detail dazu zu berichten?

Eine weitere Aktie mit Kursplus rutscht in die Umsatzrankinglisten: Bed Bath & Beyond. Als "Meme-Aktie" ist das Unternehmen in vielen Foren heiß diskutiert, der Blick auf die Produkte rechtfertigt nach der Autorenmeinung jedoch den Anstieg kaum. Es gilt im Zweifel Vorsicht zu wahren.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

