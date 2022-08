Gas-Umlage bei 2,4 Cent - 480 Euro Belastung für vierköpfigen Haushalt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Haushalts- und Industrie-Kunden müssen ab Oktober eine Gas-Umlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Damit kämen auf einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt rund 480 Euro Mehrbelastung ohne Mehrwertsteuer im Jahr zu, wie sich aus der Umlage ergibt, die die Gas-Netztochter Trading Hub Europe (THE) am Montag bekanntgab. Sollte Mehrwertsteuer dazukommen, wären es gut 575 Euro. Die Umlage steigert noch die regulären Preis-Erhöhungen im Rahmen der Verträge. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die Abgabe eine Folge von Russlands Angriffskrieg. "Sie ist bei weitem kein einfacher Schritt, aber notwendig." Es werde Hilfe gerade für ärmere Bürger geben. Etwa die Hälfte aller deutschen Haushalte heizt mit Gas und muss daher wie die Industrie die Abgabe zahlen - unabhängig von welchem Versorger man beliefert wird.

Mit dem Geld der Umlage soll Gas-Importeuren 90 Prozent der Kosten ausgeglichen werden, die durch die kurzfristige und teure Ersatz-Beschaffung aufgrund ausgefallener russischer Lieferungen bestehen. Diese Kosten konnten die Versorger bislang in laufenden Verträgen nicht unmittelbar an die Kunden weitergeben und kamen damit in Bedrängnis. Die Umlage soll bis April 2024 erhoben, aber regelmäßig unter Berücksichtigung der schwankenden Preise und der Höhe der regulären Zahlungen der Verbraucher angepasst werden. Dies könnte erstmals nach drei Monaten ab Januar geschehen.

Habeck hatte die Regelung auf den Weg gebracht, um die Lasten möglichst gerecht zu verteilen. Sie war im Eil-Verfahren über das Energie-Sicherungsgesetz (Ensig) beschlossen worden. Ziel der Regierung ist, dass alle Kunden egal bei welchem Versorger und mit welchem Vertrag die Umlage zahlen müssen - auch wenn etwa ein Versorger gar kein Gas aus Russland bezieht. Dies sieht sie als gerecht gegenüber allen übrigen Kunden sowie Versorgern und Stadtwerken an. Die Regierung hat zugleich ein drittes Entlastungspaket besonders für Ärmere in Aussicht gestellt, das unter anderem beim Wohngeld als auch bei der Einkommenssteuer Hilfen vorsieht.

REIHE OFFENER FRAGEN

Zudem will die Regierung vermeiden, dass auch noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent den Betrag erhöht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die EU deshalb um eine Ausnahme gebeten, um sie nicht zu erheben. "Wir werden einen Weg finden, um sicherzustellen, dass es da nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung kommt", sagte auch Habeck.

Auf die Bürger kommen allerdings noch weitere Umlagen zu: Eine für die Befüllung der Speicher wird noch diese Woche erwartet. Nach Branchen-Schätzungen dürften sie aber zusammen deutlich weniger als ein Cent betragen.

Bei der jetzt bekannt gegebenen Umlage gibt es allerdings noch eine Reihe von Unklarheiten: Festpreis-Verträge und andere spezielle Klauseln machen Schätzungen zufolge bis zu einem Viertel der Verträge aus. Es gilt als rechtlich unsicher, ob sie erfasst werden können. Unklar ist zudem, ob die Millionen Fernwärme-Kunden belastet werden können, wenn die Wärme mit Gas erzeugt wird. Würden alle diese Gruppen ausgenommen, müssten andere umso mehr zahlen. Die Stoßrichtung einer gleichen Belastung liefe dann ins Leere. Erwogen wird daher, dass das Energie-Sicherungsgesetz in aller Eile noch im September erneut geändert wird, um solche Unklarheiten zu beseitigen.

