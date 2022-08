The Motley Fool · 15.08.2022, 11:27 Uhr

Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) gibt es weiterhin Wachstum. Das haben wir bereits mitbekommen, als das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zwar etwas revidiert hat. Jedoch noch so stark beließ, dass zweistellige Umsatzwachstumsraten realistisch blieben.

Jetzt können wir endlich in das Zahlenwerk für das zweite Jahresviertel blicken. Und, siehe da: An den wesentlichen Eckpunkten gibt es wirklich beständige Zuwächse. Lass uns das einmal etwas näher erörtern.

HelloFresh-Aktie: Wachstum an vielen Fronten!

Bereits bei den in erster Linie nicht finanziellen Kennzahlen der HelloFresh-Aktie gibt es solide Zuwächse oder Stagnation auf einem soliden Niveau. Die durchschnittlichen Bestellungen je Kunde verharrten zwar bei 4,03. Aber die Anzahl aktiver Kunden wuchs im Jahresvergleich um 4 % auf 8 Mio. Auch die Anzahl der Bestellungen stieg entsprechend auf 32,26 innerhalb des zweiten Quartals. Wobei der durchschnittlichste Bestellwert währungsbereinigt um 10,8 % auf 55,80 Euro zulegen konnte.

Aber kommen wir zum Wesentlichen: Das Management der HelloFresh-Aktie weist für das zweite Jahresviertel Umsätze in Höhe von 1,957 Mrd. Euro aus, was einem Plus von 25,9 % entspricht. Beim AEBITDA liegen wir im zweiten Vierteljahr bei 145,9 Mio. Euro nach 157,8 Mio. Euro im Vorjahr. Weniger Profitabilität hatte sich abgezeichnet. Aber eine Marge von 7,5 % ist immer noch vergleichsweise hoch.

Bei der Prognose bleibt das Management jetzt bei dem vorher skizzierten Niveau. Im Laufe des Gesamtjahres soll es ein Wachstum zwischen 18 und 23 % im Vergleich zum Vorjahr geben. Wir erkennen, dass das aufgrund höherer Preise, moderater Zuwächse bei den Kunden und insgesamt mehr Volumen definitiv eine Option ist.

Intakte Growth-Story

Bemerkenswert ist für mich, dass das Management der HelloFresh-Aktie selbst jetzt auf eine intakte Growth-Story blickt. Offenbar sind die Verbraucher gewillt, den Kochboxen die Treue zu halten. Und das, obwohl Inflation und steigende Zinsen so manches Mal an die Substanz gehen dürften. Das gilt es natürlich in den kommenden Quartalen und ein, zwei Jahren im Auge zu behalten.

Bemerkenswert ist für mich, dass HelloFresh jetzt eine gewisse Pricing-Power ausspielen kann. Steigende Kosten für die Güter können aufgrund der steigenden Bestellwerte offenbar weitergegeben werden. Solide, solide für diese Wachstumsgeschichte im E-Commerce. Ich sehe eine Menge Qualität, die mir gefällt und die ich mir jedenfalls doch noch einmal etwas näher ansehen möchte.

Der Artikel HelloFresh-Aktie: Wachstum an vielen Fronten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022