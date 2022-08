Plug Power - Gelingt der große Wurf?

Spannender als der Chart der Plug Power-Aktie kann sich ein Kursverlauf kaum darstellen. Die korrektive Phase seit Januar 2021 brachte zwar einen scharfen Kurseinbruch von 75 USD auf unter 13 USD, doch letztlich bildet diese Korrektur einen lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die Nackenzone der mehrjährigen Bodenbildung von 2008 bis 2020. Unter dem Strich wird damit die zuvor ausgeprägte, untere Umkehr bestätigt. Die starke Entwicklung der letzten Wochen rückt nun den Abwärtstrend der letzten 20 Monate (akt. bei 30,06 USD) in den Mittelpunkt. Gelingt der Sprung über diese Hürde, wäre die eingangs beschriebene Korrekturphase per Saldo als trendbestätigende Flaggenkonsolidierung zu interpretieren (siehe Chart). Entsprechend entstünde dann ein prozyklisches Einstiegssignal. Perspektivisch sollte die Aktie im Erfolgsfall das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 46,50 USD ins Visier nehmen. Langfristig ist sogar ein Wiedersehen mit dem o. g. Mehrjahreshoch möglich. Eine Absicherung auf Basis der 38-Monats-Linie (akt. bei 20,06 USD) gewährleistet zudem ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis.

Plug Power (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Plug Power

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

