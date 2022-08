Vorbörse: Dax freundlich erwartet trotz schwacher Makro-Daten aus China

Nach einem Schluss-Spurt der Bullen zum Wochenausklang am vergangenen Freitag - speziell im nachbörslichen Handel - zeichnet sich zum Start in die neue Handelswoche trotz deutlich schwächerer Makro-Daten aus China zunächst ein freundlicher Auftakt ab im deutschen Leitindex.

Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze lagen deutlichen unter den Erwartungen in China. Der deutsche Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Handel davon zunächst unbeeindruckt.

Deutschland: Freundlicher Auftakt erwartet

Der Dax dürfte am Montag zunächst an seine jüngste Stärke anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13 852 Punkte und damit einen Schritt näher an der runden 14 000er Marke, die letztmals vor zwei Monaten zu Buche stand. Zuletzt hatten Anzeichen eines nachlassenden US-Inflationsdrucks den Börsen nach oben verholfen und diese Tendenz riss am Freitag auch im späten New Yorker Handel nicht ab - mit einem anhaltend guten Lauf vor allem der Technologiewerte. Neue Signale, was die weltweiten Inflationstendenzen und den davon abhängigen geldpolitischen Spielraum betrifft, sind zu Wochenbeginn aber zunächst nicht zu erwarten. Derweil kamen schwache Wirtschaftsdaten aus China. Um der schwächelnden Wirtschaft zu helfen, senkte Chinas Zentralbank am Montag überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken.

USA: Bullischer Wochenausklang

Unter Führung der Technologiewerte haben die US-Börsen am Freitag kräftig zugelegt und damit auch auf Wochensicht deutlich gewonnen. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 stieg um 2,06 Prozent auf 13 565,87 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,27 Prozent auf 33 761,05 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,73 Prozent auf 4280,15 Zähler hoch.

Sehr schwache chinesischen Konjunkturdaten haben die Börsen in Asien am Montag belastet. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze lagen deutlichen unter den Erwartungen. Dass Chinas Zentralbank überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken senkte, stützte die Kurse nur bedingt. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands notierte 0,03 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um gut ein Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,71 +0,01%

Devisen: US-Dollar gefragt

Der US-Dollar legt zum Start in die neue Woche gegenüber nahezu allen Hauptwährungen ordentlich zu, speziell gegenüber dem australischen Dollar welcher durch die schwachen Makro-Daten aus China naturgemäß besonders belastet wird.

Die europäische Einheitswährung setzt den schwachen Trend vom vergangenen Freitag nahtlos weiter fort und rutscht unter die Marke von 1,0250 USD. Am Mittwochabend werden die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings erwartet.

Euro/USD 1,0252 -0,07% USD/Yen 133,23 -0,21% Euro/Yen 136,59 -0,26%

Rohöl: Moderate Abgaben

Nach den schwachen Daten aus China zeichnet sich eine leicht schwächere Tendenz ab bei den Rohölpreisen. Damit dürften sich die Abgaben vom Freitag zunächst weiter fortsetzen.

Brent 97,18 -0,97 USD WTI 91,20 -0,90 USD

Onvista Mahlzeit Rivian, Telekom, Bayer und Sonos wird hart übers Knie gelegt

Umstufungen von Aktien:

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 115 (113) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 24 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VA-Q-TEC AUF 25 (36) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 60 (64) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT AUTO1 AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 13,70 (12,00) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 70 (85) EUR - 'OVERWEIGHT'- STIFEL SENKT SIXT-STÄMME AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 122 (144) EUR- UBS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 34 (33) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,70 (28,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'-BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 198 (192) EUR - 'OUTPERFORM'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1303 (1180) EUR - 'MARKET-PERFORM'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 689 (645) EUR - 'OUTPERFORM'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 811 (781) EUR - 'OUTPERFORM'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 450 (470) CHF - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT SCHIBSTED AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 231 (172) NOK- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 12800 (12600) PENCE - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT AUCTION TECHNOLOGY AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1118 PENCE- JPMORGAN SENKT AUTO TRADER GROUP AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 596 PENCE- JPMORGAN SENKT TRAINLINE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 420 PENCE- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DELIVEROO AUF 190 (240) PENCE - 'BUY'

Termine:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pressecall, 8.45 h Analystencall) 06:50 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pressecall) 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 07/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22 14:30 USA: Empire State Index 08/22 16:00 USA: NAHB-Index 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Bekanntgabe der Höhe der Gasumlage, Berlin Readktion onvista/ dpa-afx