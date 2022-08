WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. August

------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 AUS: BHP Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update 07:50 DEU: Home24, Q2-Zahlen (8.30 h Call) 11:00 DEU: Nexus, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: HomeToGo, Q2-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22 15:15 USA: Industrieproduktion 07/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson + 09.30 Gemeinsame Pk 11:30 DEU: Sommerpressegespräch von Deutschlands größtem Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe (auch online) u.a. mit OGE-Chef Jörg Bergmann, Essen DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas + 16.15 Gemeinsame Pk nach dem Gespräch (Livestream) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (11.00 h Call) 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt 22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen CHE: Tecan, Halbjahreszahlen DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen USA: Analog Devices, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22 08:00 DEU: Auftragsbestand Vearbeitendes Gewerbe 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22 08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22 16:00 USA: Lagerbestände 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen CHE: Emmi, Halbjahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22 16:00 USA: Frühindikator 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden 09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden 17:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu potentiellen Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) von Kanada nach Deutschland im Vorfeld der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende August ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN CHE: PSP Swiss Porperty, Halbjahreszahlen USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22 10:00 POL: Industrieproduktion 07/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22 EUR: Moody's RatingergebnisIsland, Zypern EUR: S&P Ratingergebnis Estland EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei, Estland SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Cum-Ex-Steuergeldaffäre", Hamburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/22 14:30 USA: CFNA-Index 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online) 12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 07/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen 22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen (detailliert) DEU: Geratherm, Q2-Zahlen, Geschwenda AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen USA: Salesforce, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen 08:00 IRL: CRH, Halbjahreszahlen DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/22 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/22 08:00 DEU: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 08/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/22 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.7.22 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: Geschäftsklima 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: "Bestival 2022": Internationaler Branchenevent der Tourismus- und Eventwirtschaft, Berlin 10:00 DEU: OVG verhandelt Klagen gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020, Münster 11:00 DEU: Feierliche Inbetriebnahme des BASF enviaM Solarpark, Schwarzheide Etwa 52 000 Solarmodule werden die Produktionsanlagen der BASF künftig mit klimafreundlichem Strom aus Sonnenenergie versorgen. U.a. mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Jürgen Fuchs (Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide GmbH), Uwe Liebelt, President European Verbund Sites BASF SE & Aufsichtsratsvorsitzender der BASF Schwarzheide GmbH GBR: Elfter (von zwölf) Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 07/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Dänemark EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Albanien SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon Düsseldorf GBR: Energieaufsichtsbehörde Ofgem gibt Preisobergrenze für Oktober bis Dezember bekannt. Es handelt sich um den Preisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt. Die Behörde will die Obergrenze nun alle drei Monat aktualisieren. In Großbritannien wächst die Sorge um explodierende Energiepreise. ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig) 08:00 SWE: BIP Q2/22 09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22 SONSTIGE TERMINE CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister -------------------------------------------------------------------------------------

