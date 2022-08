5 Optionen, um jetzt die ersten 500 Euro in Aktien zu investieren

The Motley Fool · 16.08.2022, 09:09 Uhr

Dein Spielraum ist immer nur so groß wie deine Optionen. Dieses uralte Sprichwort gilt noch immer.

Und während die Optionen in vielen Bereichen des Lebens oft nicht allzu groß sind, bietet der Aktienmarkt manchmal sogar zu viel davon. Gerade jemand, der jetzt seine ersten 500 Euro investieren möchte, hat die Qual der Wahl.

Die bekannten Experten sind dabei oft keine große Hilfe. Jeder sagt etwas anderes. Der Crash-Prophet mag Rohstoffe. Optimisten wie Börsenlegende Warren Buffett loben hingegen Aktien mit einem extra weiten Burggraben.

Die Vielzahl an Optionen kann überwältigend sein. Doch im allerersten Schritt sollte man vor allem die folgenden fünf Optionen kennenlernen.

5 Optionen für die ersten 500 Euro

Meine persönliche Nummer 1: die Qualitätsaktie. Wer sich auf diese Art Aktie spezialisieren möchte, kauft auf Basis der Eigenkapitalrendite oder ähnlichen Kennzahlen und hat immer ein Auge auf Gewinnentwicklung und den Grad der Verschuldung.

Der kleine Bruder dieser Option ist die Value-Aktie. Obgleich man in diesem Fall nicht nur auf die fundamentale Stärke, sondern auch auf eine günstige Bewertung achtet. Traditionell schaut man dafür gerne auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz: KGV) oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis (kurz: KBV), oder auch auf ganz andere Kennzahlen.

Aber nicht alle Optionen erfordern eine fundamentale Betrachtung. Man kann auch einfach nur auf den Kurs schauen. Zum Beispiel bei den allseits beliebten Momentum-Aktien. Wer sich hier zu Hause fühlt, kauft ausschließlich Aktien, bei denen die Kurse in den vergangenen zwölf Monaten stets nach oben gingen.

Nicht wenige Investoren kaufen sogar absichtlich sehr teure Aktien, gemessen am KGV oder KBV. Aber nur dann, wenn das jeweilige Unternehmen ein besonderes hohes Umsatz- oder Gewinnwachstum erzielen kann. Das wäre dann die Option der allseits beliebten Wachstumsaktien.

Zu guter Letzt hätten wir noch die Small-Cap-Option. Dabei kommen ausschließlich Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen ins Portfolio. Denn auch der größte Konzern hat einmal als kleines Unternehmen begonnen. Und jeder weiß: der frühe Investor fängt langfristig den goldenen Wurm.

Am Ende bleibt nur eine einzige Option

Die fünf genannten Optionen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Jeder Investor hat seine ganz persönliche, feingeschliffene Variante.

Doch für jene, die jetzt ihre ersten 500 Euro investieren wollen, könnte diese kleine Übersicht der erste Schritt zum Handeln sein. Und am Ende ist es genau das, was zählt: schnell und sauber ins Handeln zu kommen.

Denn wer immer nur an der Seitenlinie steht und zuschaut, bekommt kein Gefühl für das große Spiel. Ja, die Optionen am Aktienmarkt sind vielfältig und am Anfang schwer zu durchschauen.

Doch mit der Zeit bleibt nur noch eine einzige Option. Und zwar genau die, mit der man langfristig und mit maximaler Effizienz für sich selber Aktien kaufen kann.

Der Artikel 5 Optionen, um jetzt die ersten 500 Euro in Aktien zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

