BigCommerce - Läuft die Trendwende?

Seit dem Börsengang und dem bisherigen Allzeithoch bei 162,50 USD musste die Big Commerce-Aktie herbe Kursverluste einstecken. In den letzten Monaten kam es allerdings zu einigen hoffnungsvollen Aspekten. So verfügt die Monatskerze vom Mai über eine markante Lunte, während die Handelsspannen der letzten beiden Monate dann innerhalb der Schwankungsbreite vom Mai verblieben. In der Konsequenz entsteht ein doppelter Innenstab und somit ein Indiz für einen laufenden Gezeitenwandel. Diese Interpretation legt aktuell auch der Wochenchart nahe. In dieser Zeitebene würde ein nachhaltiger Spurt über das Hoch bei 20,54 USD die Bodenbildung der letzten Monate abschließen (siehe Chart). Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 6 USD, d. h. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 23,56 USD) sollte im Erfolgsfall nur ein Etappenziel darstellen. Das Januartief (25,61 USD) definiert einen weiteren wichtigen Widerstand. Um die derzeitige Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft das Tief der letzten Woche (18,46 USD) nicht mehr zu unterschreiten.

BigCommerce (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BigCommerce

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

