Chartanalyse Dax: 14.000er Marke im Visier

Widerstand: 13.950+14.000

Unterstützung: 13.800+13.650

Rückblick:

Der Index startete heute morgen zunächst erneut bullisch in den Handelstag und setzte die Gewinne der Vortage zunächst weiter fort. Nach dem schwächer als erwartet ausgefallenen ZEW-Index am Vormittag rutschte der Index jedoch wieder unter die 13.900er Marke zurück, es kam allerdings bislang keinerlei nachhaltiges Abwärtsmomentum auf.

Ausblick:

Der deutsche Leitindex befindet sich unverändert in einem intakten Aufwärtstrend, das Momentum auf der Oberseite hat allerdings zuletzt spürbar nachgelassen. So lange die Sequenz steigender Zwischentiefs jedoch anhält, muss im Zweifel von einer Trendfortsetzung auf der Oberseite ausgegangen werden. In dem Falle wäre die psychologisch wichtige 14.000er Marke das nächste Ziel. Erste Verkaufssignale würden bei einem Stundenschluss südlich von 13.800 Punkten generiert werden. In dem Falle müsste eine etwas größere Korrekturbewegung eingeplant werden. Bis dahin haben vorerst weiter die Käufer das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.