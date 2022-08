DAX: 14.000 und mehr Punkte im Blick

Trotz eines hoffnungsvollen Starts in die neue Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag nur wenig verändert. Kurzzeitig belastete eine schwächere Entwicklung des Immobilienmarktes in China, die hiesige Notenbank hat überraschend ihre Leihzinsen gesenkt.

Neben dem Einbruch der Wirtschaft ausgelöst durch die zahlreichen Corona-Lockdowns in China schwächelte nun auch noch der Immobilienmarkt, der einen großen Anteil der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausmacht. Die chinesische Zentralbank hat zudem wichtige Leitzinsen gesenkt, um so die Wirtschaft zu stützen. Aus den USA kamen auch keine überzeugenden Daten, der wichtige New Yorker Empire State Manufacturing Index brach auf -31,3 Punkte ein - erwartet wurde zuvor ein Wert von 5,1 Punkten.

Nichtsdestotrotz fing sich der DAX-Index am Ende des Tages wieder und konnte leicht in die Gewinnzone zurückkehren. Aus technischer Sicht könnte nach Beendigung der vorausgegangenen Seitwärtsphase nun ein weiterer Kursanstieg in den Bereich zwischen 14.000 und 14.226 Punkten im Rahmen einer fünften und finalen Kaufwelle anstehen.

Bärische Signale lassen sich dagegen unterhalb von rund 13.000 Punkten für das Barometer ableiten, dies wäre dann mit einem Abschlag zurück auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten verbunden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per Juni vorgelegt, im besonderen Fokus der Anleger steht um 11:00 Uhr Deutschlands ZEW-Konjunkturindex für den Monat August. Zeitgleich werden identische Daten für den Euroraum sowie Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Juni (saisonbereinigt) vorgelegt. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Baugenehmigungen und Baubeginnen aus Juli (annualisiert) dazu, um 14:55 Uhr werden die wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche gemeldet.