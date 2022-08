Gold in EUR - Flaggenkonsolidierung

Regelmäßig nutzen wir die Gelegenheit, um die Kursentwicklung des Goldpreises aus Sicht eines EUR-Investors – sprich das Edelmetall in EUR – zu analysieren. Aktuell zeichnet sich hier eine interessante Entwicklung ab. Doch der Reihe nach: Im Bereich der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.705 EUR) fand die jüngste Verschnaufpause zuletzt Unterstützung. Inzwischen nimmt der Goldpreis in EUR wieder Kurs auf das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2020 bei 1.758 EUR. Zusammen mit dem Korrekturtrend seit März entsteht auf diesem Niveau ein markanter Kreuzwiderstand. Ein Sprung darüber besäße den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall die beschriebene Atempause letztlich eine trendbestätigende Flagge bilden würde (siehe Chart). Gelingt der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters, definiert das bisherige Allzeithoch bei 1.897 EUR das nächste Anlaufziel. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte das Edelmetall auf Euro-Basis in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Glättungslinie zurückfallen. Eine Absicherung auf dieser Basis gewährleistet im Umkehrschluss ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Gold in EUR (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold in EUR

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

