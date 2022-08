Pressestimme: 'Frankenpost' zur Gasumlage

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Gasumlage:

"So wird aus dem Mangel an Gas über die Umlage ein Mangel an Gerechtigkeit. Millionen von Mieterinnen und Mietern hatten nie die Wahl, ihre Wohnungen mit alternativen Energiequellen zu heizen. Und wer sie hatte, dürfte es häufig gar nicht in Erwägung gezogen haben, weil die Regierungen vergangener Jahre Erdgas als klimaschonendere Option im Vergleich zum Erdöl anpriesen und die wirklich lukrative Förderung erneuerbare Energiemodelle für das Eigenheim nur langsam Fahrt aufgenommen hat. Somit wird eine Gruppe einseitig belastet, deren Zugehörigkeit entweder unfreiwillig ist oder lange Zeit als besonders sinnvoll galt."/be/DP/jha