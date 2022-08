Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Attentat auf Rushdie/Iran

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Attentat auf Rushdie/Iran:

"Just streben in Wien die Verhandlungen über den neuen Atom-Deal mit dem Iran ihrem Höhepunkt entgegengehen. Der Fall Rushdie und die iranischen Reaktionen darauf zeigen nun: Der Westen verhandelt dort mit einem klerikal-faschistischen Regime, dem nicht zu trauen ist. Das gilt auch und besonders in der Frage von Atomwaffen. Der Iran hat dabei immer gelogen. Das Regime strebt nach der Bombe, hat genozidale Pläne, wenn es um Israel geht und destabilisiert durch seine Politik die gesamte Großregion. Und: Neben der Atombombe ist der Islam Waffe der Mullahs - und zwar eine höchst wirksame für die Verhetzung junger Menschen."/be/DP/he