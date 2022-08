TAGESVORSCHAU: Termine am 17. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (11.00 h Call) 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt 22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen CHE: Tecan, Halbjahreszahlen DEU: Exasol, Halbjahreszahlen DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen USA: Analog Devices, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22 08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22 16:00 USA: Lagerbestände 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Halbjahres-Pk Hamburg Hafen zu aktuellen Zahlen zur Umschlags- und Verkehrsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg 14:00 DEU: Fluggesellschaft NORSE Atlantic Airways beginnt am 17. August ab BER nach New York (JFK) fliegen DEU: Bundeskanzler Scholz vor dem Untersuchungsausschuss, Hamburg GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast

