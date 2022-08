Zeitfracht übernimmt angeschlagenen Pralinenhersteller Leysieffer

OSNABRÜCK/KLEINMACHNOW (dpa-AFX) - Der Logistikdienstleister Zeitfracht übernimmt den angeschlagenen Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabrück. Alle knapp 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Traditionsunternehmens mit Filialen unter anderem auf Sylt, in Hamburg und Bremen seien übernommen worden, teilte Insolvenzverwalter Stefan Meyer am Dienstag mit. Zuvor hatte der Gläubigerausschuss dem Verkauf zugestimmt. Über den Kaufpreis und weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Zeitfracht-Gruppe ist den Angaben zufolge ein Familienunternehmen im Bereich Loigistik und Handel in der dritten Generation mit mehr als 6300 Beschäftigten. Unternehmenssitz ist im brandenburgischen Kleinmachnow. Leysieffer sei wie Zeitfracht ein Familienunternehmen mit langer Tradition, sagte Zeitfracht-Vorstandsmitglied Maren Wolters. "Leysieffer hat sich über Jahrzehnte mit einer geschickten Produktauswahl, liebevoller Manufaktur-Produktion und einem exzellenten und kundennahen Service einen sehr guten Namen erarbeitet." Zeitfracht sei daran gelegen, die hervorragend eingeführte Marke zu erhalten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Zeitfracht-Gruppe eine neue Heimat zu bieten, ergänzte Wolters Vorstandskollege Jan Sinram.

Das 1909 in Osnabrück gegründete Unternehmen Leysieffer produziert etwa Schokoladen, Pralinen oder Fruchtaufstriche und betreibt in acht Orten insgesamt zwölf Ladengeschäfte und Bistros. Erst im Frühjahr 2020 war der Traditionsbetrieb nach einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung neu gestartet, hatte aber wegen der langwierigen coronabedingten Einschränkungen schlechte Ausgangsbedingungen./eks/DP/nas