APA ots news: Drei: Niederösterreich als erstes Bundesland mit landesweiter LoRaWAN Versorgung - BILD

- Landesweites LoRaWAN: Niederösterreich, weite Teile von Oberösterreich, Wien, Burgenland - Erste LoRaWAN Referenzkunden: Nebily und LaaPlus Wien (APA-ots) - Um die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen zu stärken, starteten Drei und SPL TELE im Herbst 2021 den Ausbau von Österreichs erstem, landesweiten LoRaWAN Netz. LoRaWAN (Long Range WideAreaNetwork) bildet gemeinsam mit 5G und NB-IoT die technische Basis für das IoT (Internet der Dinge) und damit für intelligente Städte, energieeffiziente Gebäude, Smarte Umwelt- und Landwirtschaft, Machine-to-Machine-Vernetzungen und neue digitale Anwendungen. Zwtl.: Niederösterreich und Großteil von Oberösterreich, Wien und Burgenland. Neben der landesweiten LoRaWAN Versorgung von Niederösterreich sind Oberösterreich, Wien und das Burgenland bereits zu weiten Teilen abgedeckt. Der Ausbau in den restlichen Bundesländern schreitet in großen Schritten voran. LoRaWAN von Drei eignet sich speziell für Österreichs Industrie, Energieanbieter, Städte, Gemeinden, Einzelhandel und Facility Management und erspart Unternehmen die Errichtung eigener Netze für deren Standorte. Das Management liegt zu 100% bei Drei, inklusive Betreuung von Netzwerkservern und Gateways in Österreich, Security-Monitoring und Updates, Software-Updates und 24/7 Monitoring. Mehr auf www.drei.at/LoRa Zwtl.: Erste Referenzkunden LaaPlus und Nebily. Die Immobiliengesellschaft LaaPlus mit Sitz in Laa an der Thaya verwendet LoRaWAN von Drei für Smart Meter bei rund 180 Wärmezählern, um die Verbrauchswerte regelmäßig über die IoT Plattform zu exportieren. Da das LoRa Modul im Wärmezähler bereits integriert ist, erfolgte die Anbindung an das LoRaWAN Netz innerhalb weniger Stunden. LaaPlus ist mit der neuen Lösung hochzufrieden und plant eine Ausweitung auf Wasserzähler. Der Wiener Meisterbetrieb Nebiliy, der neben der Zentrale in Wien auch Standorte in Graz, Klagenfurt und Innsbruck betreibt, setzt LoRaWAN für Schädlingsbekämpfung sowie Luftgüte- und Temperaturmonitoring via Sensoren in Supermarkt-Filialen ein. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch plant Nebily die Lösung österreichweit auszurollen. Zwtl.: Die Vorteile von LoRaWAN. - Autonom: Senden von geringen Datenmengen ohne Stromanschluss. - Kosten- und Energieeffizienz: Niedriger Energieverbrauch wegen geringer Datenrate und einfachem Protokoll sowie hohe Reichweiten bei geringen Betriebskosten. - Reichweite: Hohe Übertragungsreichweiten und gute Gebäudedurchdringung. - Akkulaufzeit: Bis zu 10 Jahre Laufzeit im Batterie-Betrieb. - 2-Wege Kommunikation: Bidirektionale Kommunikation mit den Sensoren. - Portfolio: Breite Verfügbarkeit von LoRaWAN Geräten und Sensoren verschiedenster Hersteller. - Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B.: * Parkplätze übermitteln Belegung in öffentliche und private Verkehrsleitsysteme. * Städte optimieren Sammelrouten nach Füllstand von Recycling/ Müllcontainern. * Intelligente Schädlingsbekämpfung mit digitalen Fallen. * Übertragung der Messdaten von Wärme, Wasser, Gas und Stromzählern zur Erfassung der aktuellen Verbräuche für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung. * Luftgütemessung in Büros, Meetingräumen, Klassenzimmern und Veranstaltungssälen für mehr Konzentration und Senkung des Infektionsrisikos. * Maschinen melden anbahnende Ausfälle frühzeitig. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/). Über SPL TELE Die SPL TELE Group ist Gesamtanbieter für Telekom-Infrastruktur im Bereich Mobile Netze und Festnetze. Sowohl bei Netzerneuerungen als auch im Wartungsbereich sind sie ein angesehener und zuverlässiger Partner der Netzbetreiber. In Österreich gilt das Unternehmen bereits als Marktführer, in Deutschland ist es auf Expansionskurs. Das Portfolio wird ergänzt durch Dienstleistungen im Non-Telko Bereich, Logistik- und Transportlösungen sowie maßgeschneiderte Produkte und Tools. Zudem arbeitet die SPL TELE Group in punkto eMobility, Photovoltaik und Smart City eng mit ihren Schwestergesellschaften electrify GmbH und RS connectify IoT Networks GmbH zusammen. www.spl-tele.com