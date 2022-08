DAX® - Entscheidende Hürde genommen?

Gebetsmühlenartig hatten wir in den letzten Tagen beim DAX® immer wieder die Bedeutung der Marke von 13.800 Punkten betont. In diesem Dunstkreis hatten die deutschen Standardwerte in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hochs ausgeprägt. Gestern gelang dem Aktienbarometer dann endlich der Sprung über diese Hürden. Damit sollte der Startschuss für ein Ausschöpfen des Kursziels aus der seit Ende Juli vorliegenden inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation von 14.400 Punkten gefallen sein. Knapp oberhalb dieses Anlaufziels steckt die 200-Tages-Linie (akt. bei 14.491 Punkten) einen weiteren wichtigen Widerstand ab. Der gestrige Ausbruch gibt Traderinnen und Tradern zudem die Gelegenheit, ihre Stopps engmaschig nachzuziehen. Die eingangs beschriebene Schlüsselzone sollte der DAX® zukünftig nicht mehr unterschreiten. Unter strategischen Gesichtspunkten gilt es dagegen vor allem die Haltezone bei rund 13.300 Punkten zu beachten. Hier fällt die Nackenlinie der o. g. S-K-S-Formation mit diversen Hochs der jüngeren Vergangenheit sowie der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.266 Punkten) zusammen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

