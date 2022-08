DAX: Im Bann der Gewinnmitnahmen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete nahezu unverändert in den Mittwoch, musste sich aber seit der ersten Handelsminuten mit Abschlägen herumschlagen und verlor kontinuierlich über den Tag hinweg an Wert. Aktuell notiert das Barometer knapp 1,6 Prozent in der Verlustzone.

Damit deutet sich nun ein unmittelbares Ende der seit Anfang Juli laufenden Aufwärtsbewegung für den DAX an, nachdem das Barometer kurz zuvor an der runden Marke von 14.000 Punkten gekratzt hatte. Auch die US-Indizes stehen an markanten Hürden und dürften den Druck auf der Unterseite erhöhen.

Von daher sollten sich Investoren auf Sicht der nächsten Tage mit weiteren Abschlägen auseinandersetzen, Verluste auf 13.585 und darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 13.480 Zählern kämen jetzt nicht überraschend. Ein weiteres Ziel könnte sogar um 13.392 Punkten für das heimische Leitbarometer liegen.

Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines dynamischen Ausbruchs über 14.000 Punkte, damit die nächstgrößere Hürde um 14.226 Punkten in Angriff genommen werden kann. Danach sieht es derzeit allerdings nicht mehr aus. Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 16:00 Uhr mit US-Lagerbeständen aus Juni fortgesetzt, eine halbe Stunde später folgen die wöchentlichen Rohöllagerbestände. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages wird mit dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED veröffentlicht.