Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fed-Protokolle im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte erneut nach oben gehen.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten, nachdem er am Dienstag um 0,7 Prozent auf 13.910 Punkte vorgezogen war. Im Fokus der Anleger stehen die Protokolle der Zinssitzung von Ende Juli, die die US-Notenbank am Abend (MESZ) veröffentlicht. "Die Hoffnung der Marktteilnehmer ist, dass die US-Notenbank hinsichtlich der künftigen Zinsschritte ein wenig Milde walten lässt", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Auf der Konjunkturseite stehen die US-Einzelhandelsumsätze an. Schwache Wirtschaftsdaten aus China und den USA hatten zuletzt die Konjunktursorgen wieder angeheizt, jedoch waren die Ergebnisse von Walmart und Home Depot überraschend gut ausgefallen. In der Euro-Zone geben die aktualisierten Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft. Einer ersten Schätzung zufolge legte das BIP trotz hoher Inflation und Ukraine-Krieg zwischen April und Juni zum Vorquartal um 0,7 Prozent zu.

Zum Ausklang der Bilanzsaison gewährt noch Uniper Einblick in die Bücher. Investoren interessiert vor allem, wie hoch die Verluste ausfallen, die der Konzern in Folge der russischen Gas-Lieferkürzungen bei der Ersatzbeschaffung gemacht hat. Im Ausland stehen zudem noch die Halbjahreszahlen von Carlsberg sowie die Quartalsbilanz von Netzwerk-Ausrüster Cisco an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.910,12

Dax-Future

13.954,00

EuroStoxx50

3.805,22

EuroStoxx50-Future

3.821,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.152,01 +0,7 Prozent

Nasdaq

13.102,55 -0,2 Prozent

S&P 500

4.305,20 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

29.168,92 +1,0 Prozent

Shanghai

3.287,02 +0,3 Prozent

Hang Seng

19.997,79 +0,8 Prozent

