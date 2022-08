DGAP-News: PUNICA Invest GmbH: Aschaffenburger Asset Manager erreicht 100 Mio. EUR Volumen im GG Wasserstoff

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

PUNICA Invest GmbH: Aschaffenburger Asset Manager erreicht 100 Mio. EUR Volumen im GG Wasserstoff



17.08.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 17. August 2022 Aschaffenburger Asset Manager erreicht 100 Mio. EUR Volumen im GG Wasserstoff Die Nachhaltigkeitsvisionäre von Grünes Geld erreichten, in Zusammenarbeit mit dem Team der PUNICA Invest, die 100 Mio. EUR Marke mit dem GG Wasserstoff (A2QDR5). Dieses beeindruckende Ergebnis wurde in nur 602 Tagen nach Fondsauflage erreicht. „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns alle Investierenden seit Auflage des Fonds entgegenbringen“, kommentiert Carmen Junker, Geschäftsführerin der Grünes Geld GmbH, den aktuellen Meilenstein. „Besonders freut es uns, dass sich die Wasserstoffbranche als Investmentbaustein immer breiterer Beliebtheit erfreut“, so die Fondsberaterin weiter. Die Grünes Geld Gruppe widmet sich bereits seit 2007 der ökologisch nachhaltigen Geldanlage. Im Dezember 2020 wurde der GG Wasserstoff Fonds aufgelegt, um ihren Kunden eine verwaltete Lösung für das dynamische Segment der Wasserstoffaktien anzubieten. „Nachdem wir zuvor Einzeltitel und auch ein Zertifikat genutzt hatten, war die Auflage eines Sondervermögens für uns der nächste logische Schritt, um in diese hochinteressante Branche zu investieren,“ erklärt Gerd Junker, Geschäftsführer der Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH und Fondsberater, die Entstehung des Fonds. Grüner Wasserstoff, das flüssige Gold, wie er manchmal genannt wird, ist der zentrale Hoffnungsträger für den Umbau der Welt in eine CO2-neutrale Gesellschaft. Das Marktpotential ist gewaltig und wird von einem renommierten US-Unternehmensberater auf USD 2,5 Billionen Dollar p.a. in 2050 geschätzt. Größter Hemmschuh gegenüber fossilen Brennstoffen sind aktuell die höheren Kosten. Doch dies wird sich mit der industriellen Skalierung, durch neue Technologien und günstiger verfügbare grüne Energie ändern. Seit März 2021 hat die PUNICA Invest GmbH aus Hamburg die Vertriebstätigkeiten für den GG Wasserstoff übernommen. „Wir freuen uns sehr darüber, dieses Ziel gemeinsam mit Carmen und Gerd Junker, in dieser kurzen Zeit erreicht zu haben, kommentiert Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest GmbH. Dieser Erfolg sei das Ergebnis einer vertrauensvollen und intensiven Zusammenarbeit beider Häuser, sowie des großen Vertrauens der investierten Kunden. Der Fonds „GG Wasserstoff“ investiert aktiv weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette des grünen Wasserstoffs. Weitere Informationen zur Strategie finden Sie unter https://wasserstofffonds.de/ Die Nachhaltigkeitsvisionäre von Grünes Geld: Die Grünes Geld GmbH (Vertriebsstelle) und das Schwesterunternehmen Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH (Berater des Fonds) mit Sitz in Aschaffenburg sind Vorreiter der nachhaltigen Geldanlage. Die beiden Gründer und Geschäftsführer Carmen und Gerd Junker setzen sich seit rund 20 Jahren dafür ein, dass die Geldanlage nachhaltig, ökologisch und sozial korrekt aufgestellt ist. Das Themengebiet Cleantech spielt seit über 15 Jahren eine zentrale Rolle im Asset-Management. Dabei kombinieren die beiden das technische Wissen als Diplom-Ingenieurs für Elektrotechnik und als Wirtschaftspsychologin mit der Expertise für langjähriges Asset-Management für ethisch-ökologische Anlagen. PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Kontakt: PUNICA Invest GmbH – www.punica-invest.de

Mirko Ranno

Kleine Johannisstraße 4 • D – 20457 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

mirko.ranno@punica-invest.de Grünes Geld GmbH – www.gruenesgeld24.de

Carmen Junker

Beineweg 18 • D – 63864 Aschaffenburg / Glattbach

Telefon +49 6021 369 29-19

carmen.junker@gruenesgeld.net

