Edison Research - Trump-Kritikerin Cheney verliert Kongressmandat an Hageman

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist eine seiner schärfsten innerparteilichen Widersacherinnen los, die seiner möglichen Rückkehr 2024 ins Weiße Haus im Weg stand.

Die Trump-Rivalin Liz Cheney muss bei den Vorwahlen der Republikaner in Wyoming ihr Mandat für den Kongress an Harriet Hageman abgeben, teilte der Datenanbieter Edison Research am späten Dienstag mit. Nach Auszählung von 18 Prozent der Stimmen liegt Hageman laut Edison mit 65,1 Prozent der Stimmen vor Cheney mit 30,3 Prozent. Trump unterstützte die bislang außerhalb des Bundesstaates weitgehend unbekannte Anwältin Hagemann.

Werbung

Cheney, die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, hatte den Sitz im Kongress in Washington seit 2017 inne, zog aber Trumps Zorn auf sich, als sie im vergangenen Jahr für seine Amtsenthebung gestimmt und eine führende Rolle im Ausschuss zur Untersuchung des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gespielt hatte.

(Bericht von Moira Warburton , geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)