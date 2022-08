Russland spricht mit Palästinensern über militärische Kooperation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Russland verhandelt mit den Palästinensern über eine Zusammenarbeit im Militär- und Geheimdienst-Bereich.

Der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin habe sich dazu mit Generalmajor Nidal Abu Dukhan von der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen. Zudem verhandele Russland mit Mali über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des westafrikanischen Staats. Dort hatte die Bundeswehr kürzlich ihren Einsatz im Rahmen des UN-Stabilisierungseinsatzes Minusma ausgesetzt. Grund war ein Streit mit der Militärregierung in Mali wegen nicht erteilter Überflugsrechte für einen Transport neuen Personals.

Rund sechs Monate nach Beginn seiner Invasion in der Ukraine sucht Russland angesichts wiederholter Rückschläge weltweit nach Verbündeten. Am Montag kündigte Präsident Wladimir Putin an, Russland würde Partnerländer in Südamerika, Asien und Afrika aufrüsten. Die Palästinenser haben traditionell gute Beziehungen zu Russland, das zugleich versucht, seinen Status als neutraler Vermittler im Konflikt mit Israel zu bewahren.

