S&P 500® - Marktbreite mit weiterem Ausrufezeichen!

„Der Lackmusstest: Schlüsselgröße 4.200 Punkte“, titelten wir am vergangenen Freitag in Bezug auf den S&P 500® (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. August). Dieses Level als Nackenlinie der vorangegangenen Topformation – verstärkt durch insgesamt drei unterschiedliche Fibonacci-Marken (4.136/4.201/4.213 Punkten) – konnten die amerikanischen Standardwerte inzwischen überwinden. Flankiert wird die positive Weichenstellung durch konstruktive Marktbreite-Signale. Neben der Bodenbildung im Verlauf der Advance-/Decline-Linie sorgt die Anzahl der Indexmitglieder, die oberhalb ihrer 50-Tages-Durchschnittslinien notieren, für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Zuletzt ist dieser Prozentsatz über die Marke von 90 % gesprungen. In der Summe stellt die Marktbreite derzeit einen unterstützenden Faktor dar. Rein charttechnisch rückt jetzt die 200-Tages-Linie (akt. bei 4.326 Punkten) in den Fokus. Ein Sprung über die meistbeachtete Glättungslinie würde der laufenden Erholungsbewegung beim S&P 500® weitere Nahrung geben. Auf der Unterseite sollten Anlegerinnen und Anleger dagegen weiterhin das jüngste Aufwärtsgap bei 4.177/4.137 Punkten beachten, denn ein Schließen dieser Kurslücke würde Diskussion um ein Scheitern an der Schlüsselgröße von 4.200 Punkten auslösen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

