TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. August

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Meyer Burger, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/22 08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22 16:00 USA: Frühindikator 07/22 18:00 USA: Rede Fed-Präsidentin von Kansas George 19:45 USA: Rede Fed-Präsident von Minneapolis Kashkari SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Klagen von Eltern und ihren kleinen Kindern gegen die Masern-Impfpflicht 09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden 09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden 11:00 DEU: Deutsche Energie-Agentur (dena) veröffentlicht Experten-Umfrage zum Wärmepumpenmarkt (hybride Veranstaltung), Berlin 17:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu potentiellen Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) von Kanada nach Deutschland im Vorfeld der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende August

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi