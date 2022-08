Agentur - Gespräche zwischen Japans Sicherheitsberater und Chinas Top-Diplomat

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Japans nationaler Sicherheitsberater Takeo Akiba und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi haben sich einem Medienbericht zufolge am Mittwoch über die diplomatischen Beziehungen ausgetauscht.

Sie hätten vereinbart, die Gespräche zur Schaffung einer konstruktiven und stabilen Beziehung fortzusetzen, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Jiji am Donnerstag unter Berufung auf die japanische Regierung. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärft. Japan hatte Russlands Vorgehen in der Ukraine mit Chinas Politik in der pazifischen Region, insbesondere Taiwan, verglichen. Die Volksrepublik China betrachtet Taiwan ähnlich wie Russland Teile der Ukraine als Bestandteil des eigenen Territoriums und strebt eine Wiedervereinigung mit der Inselrepublik an.

