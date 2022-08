DGAP-News: Red Door Digital startet Demo von Reign of Terror auf der Gamescom mit Blockchain Game Alliance

DGAP-News: Red Door Digital / Schlagwort(e): Sonstiges

Red Door Digital startet Demo von Reign of Terror auf der Gamescom mit Blockchain Game Alliance Das Web3 Gaming Publisher und Studio präsentiert die spielbare Demo seines ersten großen Titels, eines Cyberpunk-MMORPGs, und versucht so, bei der breiten Masse in Köln zu punkten. PARIS, FRANKREICH - Media OutReach - 18. August 2022 - Das Web3 Gaming Publisher und Studio Red Door Digital hat angekündigt, die spielbare Demo für seinen ersten großen Titel Reign of Terror auf der Gamescom 2022 in Köln, die größte Spielemesse der Welte, vorzustellen. Red Door Digital lädt alle Besucher der Veranstaltung dazu ein, im B2B-Bereich in Halle 2.1 am Stand C038 der Blockchain Game Alliance die Demo persönlich zu erkunden. Die Veranstaltung findet vom 24. bis zum 28. August 2022 statt. Reign of Terror ist ein taktisches Cyberpunk-MMORPG, das in einer von Südostasien inspirierten Region spielt. Spieler erhalten die Möglichkeit, sich in Gilden und Allianzen zusammenschließen und sich entweder auf die Seite der Rebellen oder der Regierungstruppen stellen. Charaktere, Waffen, Gegenstände und Land können als NFTs gehandelt werden. Das Spiel wird im Laufe des Jahres für PC und Handy kostenlos erhältlich sein. Das Team von Red Door Digital setzt sich aus Veteranen der Spieleindustrie zusammen und entwickelt den Titel intern, um zu demonstrieren, wie Spiele in höchster Qualität das Web3 für die breite Masse attraktiv machen können. „Die Gamescom zieht die besten und klügsten Köpfe der Branche an, daher freuen wir uns sehr, die spielbare Demo von Reign of Terror hier präsentieren zu können. Red Door Digital bringt Gameplay der höchsten Qualität ins Web3, mit einem „Play and Own“-Modell, bei dem unterhaltsame und fesselnde Spiele im Vordergrund stehen. Mit unserem ersten großen Titel, Reign of Terror, wollen wir dieser Aufgabe von Anfang an gerecht werden“, erklärte Joseph Derflinger, CEO von Red Door Digital. Red Door Digital ist Member der Blockchain Game Alliance, und dieses Jahr werden Krypto-Vertreter zum ersten Mal persönlich als Aussteller auf der Gamescom vertreten sein. Über Red Door Digital Red Door Digital wurde 2021 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelles Gaming in das Metaverse zu übertragen. Das Unternehmen ist ein global-to-local Gaming Studio und Publisher im Web 3.0 und realisiert vielfach ausgezeichnete GameFi-Titel in höchster Qualität. Das Team besteht aus international bekannten Spieldesignern und -entwicklern, die bereits federführend an der Entwicklung von weltweiten Erfolgstiteln wie FIFA Online, Warcraft II, EA Origins, Doom und vielen anderen beteiligt waren. Das Web3 Gaming Publisher und Studio erhielt Anfang 2022 eine Startfinanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. reddoor.digital www.Gamescom.global www.Blockchaingamealliance.org info@reddoor.digital Medienkontakt Camilla Tenn: camilla@11.international

