DGAP-News: SHS beruft Manfred Ulmer-Weber in die Geschäftsführung

SHS beruft Manfred Ulmer-Weber in die Geschäftsführung



18.08.2022 / 11:50 CET/CEST

SHS Geschäftsführer Manfred Ulmer-Weber

Tübingen / 18.08.2022 Manfred Ulmer-Weber wurde in die Geschäftsführung der SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH berufen. Ulmer-Weber wird die Allokation des neuen Fonds SHS VI des Tübinger Sektorspezialisten mitverantworten. Der weitere Geschäftsführer ist ein SHS Eigengewächs und startete seine Karriere in 2010 bei SHS. Die Gesellschafter der SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH haben Manfred Ulmer-Weber zum 15.07.2022 zum weiteren Geschäftsführer berufen. SHS ist ein Private Equity Investor, der Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Healthcare, Life Science und Medizintechnik eingeht. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Gesellschafter sind Sascha Alilovic, Hubertus Leonhardt, Dr. Bernhard Schirmers und Uwe Steinbacher. Manfred Ulmer-Weber, geboren 1985, hat sein Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen sowie an der École de Management in Straßburg absolviert. Er hat seine Karriere bei SHS schon während seines Studiums als Praktikant des Unternehmens begonnen. Nach Ablauf seiner Praktikumszeit blieb er als Werkstudent und bekam auf Grund seiner herausragenden Leistungen und seinem Gespür für die Branche 2010 eine Anstellung als SHS Investment Manager. 2012 folgte die Ernennung zum Senior Investment Manager, 2019 zum Partner. Ulmer-Weber übt für die SHS Fonds Aufsichtsrats-, beziehungsweise Gesellschafterfunktionen beispielsweise bei den stark wachsenden Portfoliounternehmen Develco Pharma Schweiz AG, TRI Dental Implants Int. AG und der Blazejewski MEDI-TECH GmbH aus. „Auch in den nächsten Quartalen streben wir weitere Beteiligungen im Bereich Healthcare an“, erläutert Ulmer-Weber. „Mit unserer sechsten Fondsgeneration bieten wir als spezialisierter Sektorinvestor Eigenkapitallösungen für stark wachsende Unternehmen und Nachfolgesituationen an.“ „Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen Kollegen und Partner in die Geschäftsleitung zu berufen“, führt der geschäftsführende Gesellschafter Hubertus Leonhardt aus. „Manfred Ulmer-Weber wird einen maßgeblichen Anteil an der Umsetzung der Investitionsstrategie unserer neuen Fondsgeneration SHS VI haben.“ SHS verfügt über ein vierköpfiges Geschäftsleitungsteam, das neben Herrn Ulmer-Weber aus Sascha Alilovic, Hubertus Leonhardt und Uwe Steinbacher besteht. Ulmer-Weber folgt auf den ausgeschiedenen Geschäftsführer und Gründer Dr. Bernhard Schirmers, der ruhestandsbedingt noch überleitend als Founding Partner tätig ist. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. Aktuell investiert SHS aus ihrem im Jahr 2022 aufgelegten sechsten Fonds mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. €. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

