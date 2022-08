Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Eklat im Bundeskanzleramt

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Eklat im Bundeskanzleramt:

"Olaf Scholz kann eigentlich sehr schlagfertig sein. Auch in englischer Sprache. Doch im Moment von Abbas' empörender Aussage versagten seine Stimme und er selbst. Dabei hätte er auf so eine Situation vorbereitet sein müssen. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Abbas durch antisemitische Aussagen auffällt. Scholz' Sprachlosigkeit ist aber auch ein Zeichen dafür, dass auch diese Bundesregierung noch keinen Weg gefunden hat, sich glaubwürdig in dem Jahrzehnte dauernden Konflikt zu positionieren. Glaubwürdig hieße: Klare Kante gegen Antisemitismus und palästinensischen Terror, aber auch kritisch zu allem, was Israel einer diplomatischen Lösung des Nahostkonflikts entgegensetzt."/yyzz/DP/he