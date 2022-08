WOCHENVORSCHAU: Termine bis 01. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 01. September

------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: PSP Swiss Porperty, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk, Dortmund USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/22 08:00 DEU: Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2021 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22 10:00 POL: Industrieproduktion 07/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22 EUR: Moody's RatingergebnisIsland, Zypern EUR: S&P Ratingergebnis Estland EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei, Estland SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln 14:00 DEU: Sitzung Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zur Cum-Ex-Steuergeldaffäre mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Zeuge, Hamburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/22 14:30 USA: CFNA-Index 07/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Zehnte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für Hafenarbeiter in Nordseehäfen DEU: Landes-Energiegipfel, Rostock Themen unter anderem: Sicherung der aktuellen Gasversorgung in Mecklenburg-Vorpommern, Ansiedlung von LNG-Terminals und Ausbau der Erneuerbaren Energien. ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online) 12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 07/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Fischereitag, Berlin Die Veranstaltung des Deutschen Fischerei-Verbandes gibt rund 200 Teilnehmern aus Politik, Verwaltung und der Fischerei die Gelegenheit, Informationen auszutauschen und eine Lagebewertung vorzunehmen. DEU: Pk Deutscher Bauernverband zur Erntebilanz 2022 DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) besucht Lithium-Pilotanlage der Natürlich Insheim GmbH ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Wuppertal 22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen (detailliert) DEU: Geratherm, Q2-Zahlen, Geschwenda AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen USA: Salesforce, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Erster Publikumstag der Gamescom, Köln ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen 08:00 IRL: CRH, Halbjahreszahlen DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/22 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/22 08:00 DEU: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 08/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/22 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.7.22 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: Geschäftsklima 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: "Bestival 2022": Internationaler Branchenevent der Tourismus- und Eventwirtschaft, Berlin 10:00 DEU: OVG verhandelt Klagen gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020, Münster 11:00 DEU: Feierliche Inbetriebnahme des BASF enviaM Solarpark, Schwarzheide Etwa 52 000 Solarmodule werden die Produktionsanlagen der BASF künftig mit klimafreundlichem Strom aus Sonnenenergie versorgen. U.a. mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Jürgen Fuchs (Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide GmbH), Uwe Liebelt, President European Verbund Sites BASF SE & Aufsichtsratsvorsitzender der BASF Schwarzheide GmbH GBR: Elfter (von zwölf) Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update 11:00 DEU: Geratherm Medical, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 07/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Dänemark EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Albanien SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon Düsseldorf GBR: Energieaufsichtsbehörde Ofgem gibt Preisobergrenze für Oktober bis Dezember bekannt. Es handelt sich um den Preisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt. Die Behörde will die Obergrenze nun alle drei Monat aktualisieren. In Großbritannien wächst die Sorge um explodierende Energiepreise. ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Adler Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig) 08:00 SWE: BIP Q2/22 09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Energiepolitischer Dialog mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Konsortialtreffen des Norddeutschen Reallabors, Hamburg CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: SwissBanking: Bankenbarometer 2022 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: HP Inc., Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/22 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/22 09:00 CHE: KOF-Konjunkturbarometer 08/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 08/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/22 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/22 11:00 EUR: Industrievertrauen 08/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 06/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH prüft in drei Fällen: Wann konnten Pauschalurlauber eine gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie kostenfrei stornieren?, Karlsruhe 10:00 DEU: Verkündungstermin im Prozess um die "Spezi": Darf Paulaner sein Cola-Orangenlimo-Gemisch weiter so nennen?, München 10:30 DEU: Online-Pk mit Vorstellung des Jahresberichts 2021/22 des Bundeskartellamtes, Bonn 15:00 CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (bis 31.8.), Prag ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lang & Schwarz, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Alstria Office Reit, außerordentliche Hauptversammlung (online) DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen DEU: NordLB, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 01:50 JPN: Industrieproduktion 07/22 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/22 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/22 08:45 FRA: BIP Q2/22 (endgültig) 09:00 TRK: BIP Q2/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/22 11:00 BEL: BIP Q2/22 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q2/22 (endgültig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/22 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: BGA Online-Pk zu wirtschaftlicher Lage und Perspektiven des deutschen Großhandels mit BGA-Präsident Jörg Jandura - vorgelegt werden auch Ergebnisse einer aktuellen BGA-Unternehmerumfrage 12:45 DEU: Jahres-Pk Gardena zur Geschäftsentwicklung, mit Vorstellung von Produktneuheiten CZE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag) GBR: Zwölfter und letzter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 01. SEPTEMBER TERINE UNTERNEHMEN 08:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22 USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen USA: PKW Absatz 08/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 07/22 09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22 11:00 ITA: BIP Q2/22 (endgültig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22 -------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi